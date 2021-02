Jujutsu Kaisen da sogno in Cina: oltre 300 milioni di visualizzazioni per l'anime di MAPPA

Jujutsu Kaisen, lo straordinario anime di MAPPA tratto dal manga di Gege Akutami, è appena diventato il più visto degli ultimi sei mesi in Cina, dove conta un impressionante totale di 300 milioni di visualizzazioni legali con 16 episodi pubblicati. Negli ultimi anni, l'unica a serie a registrare numeri superiori è stata Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Secondo quanto riportato dal portale web giapponese Yaraon, le puntate della prima stagione di Jujutsu Kaisen sono state viste almeno 300 milioni di volte dal 3 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, ovvero in un periodo di quattro mesi. Considerando che Bilibili, il portale streaming cinese che trasmette la serie, conta circa 35 milioni di utenti registrati, allora possiamo rilevare che in media un abbonato su due ha visto tutti gli episodi disponibili della serie di MAPPA.

In totale stiamo parlando di una media di circa 19 milioni di visualizzazioni per episodio, cifra che l'anno scorso sono riusciti a raggiungere una o più volte solo Demon Slayer, Sword Art Online: Alicization, My Hero Academia e Kaguya-sama: Love is War. Tutti gli anime elencati al di fuori di Demon Slayer, tuttavia, hanno raggiunto un totale prossimo ai 20 milioni solo con la premiere o con il season finale, mentre per Jujutsu Kaisen si tratta di una semplice routine, visto che per il momento non sono stati riportati cali di share. La serie ha anche una valutazione media di 9.8/10, una delle più alte in assoluto.

Jujutsu Kaisen sta registrando ottimi numeri anche in Italia, dove è stato recentemente pubblicato l'attesissimo episodio 17. Vi ricordiamo che l'anime sarà composto da 24 episodi, e che la prima stagione si concluderà il prossimo 26 marzo.