Jujutsu Kaisen: il regista dell'anime svela i fumetti che vorrebbe adattare

Tra gli anime iniziati nell'Ottobre 2020 spesso abbiamo parlato di Jujutsu Kaisen. Il regista che ha lavorato alla trasposizione dell'opera ha recentemente svelato alcuni dei fumetti che vorrebbe animare. Vediamoli insieme.

Edito tra le pagine della rivista Shonen Jump, il manga scritto da Gege Akutami a partire dal 2018 ha ottenuto un adattamento animato attualmente ancora in corso di pubblicazione. A dirigere l'opera è stato Sung Hoo Park, un uomo presente da anni nell'industria dell'animazione e che possiamo ricordare per il suo recente ruolo di regista nella serie The God of High School, di cui l'autore del manhwa ne ha celebrato la conclusione con un Artwork.

Proprio come la suddetta opera, anche uno dei prossimi fumetti su cui Park vorrebbe lavorare è di origine coreana. In un intervista fatta da ComicBook l'uomo ha infatti svelato due serie a cui donerebbe volentieri un adattamento, la prima delle quali è Gosu. Il manhwa, creato da Ryu Ki Woon e Moon Jung Hoo, viene pubblicata su WEBTOON e narra la storia di un giovane artista marziale intento a vendicare il proprio maestro. Per adempiere a questo scopo egli si allena per anni scoprendo però, in un secondo momento, che i suoi bersagli sono già stati uccisi.

La seconda opera su cui il regista vorrebbe mettere mano è I'm a Pet. Questo titolo potrebbe riferirsi ad un web manga Boys Love nel quale un ragazzo di nome Zen si metterà al servizio del proprio compagno di classe Seiji. Da questa particolare relazione tra i due nasceranno nuovi sentimenti.

