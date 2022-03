Jujutsu Kaisen, il regista fonda un nuovo studio: E&H Productions

La serie televisiva di Jujutsu Kaisen sta diventando sempre più popolare in tutto il mondo, merito degli sforzi di Studio MAPPA che ha contribuito a realizzare un comparto tecnico visivamente appagante. Ad ogni modo, il regista dell'anime ha fondato un nuovo studio di animazione, ma cosa significa per la saga?

In attesa di novità su Jujutsu Kaisen 2, attese presumibilmente durante gli Anime Japan che si terrà a fine marzo, nel frattempo è tornata alla ribalta la notizia del nuovo studio di animazione fondato da Sunghoo Park, regista della serie televisiva sopracitata nonché di God of Highschool.

A marzo 2021, durante i lavori per Jujutsu Kaisen 0, il director fondò E&H Productions insieme ad alcuni ex dipendenti di Studio MAPPA. Ad ogni modo, è bene ricordare che Park non sia mai stato vincolato a MAPPA in qualità di dipendente e che ha fornito i suoi servizi per lo studio come regista da terze parti. Ciò, dunque, non dovrebbe avere alcuna ripercussione sull'anime di Jujutsu Kaisen, situazione che tra l'altro ricorda da vicino quella di Ryu Nakayama, director di Chainsaw man, anch'esso non legato di fatto a MAPPA.

Ad ogni modo, sarà interessante conoscere quali progetti arriveranno nel prossimo futuro dallo studio di animazione di un regista sempre più popolare in Giappone e dagli ottimi contatti per realizzare produzioni tecnicamente avanzate. E voi, invece, cosa ne pensate di E&H Productions, siete interessati a vedere i prossimi progetti di questo studio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.