Jujutsu Kaisen: il regista Park parla dei retroscena della produzione dell'anime di MAPPA

Una delle sorprese del 2021 per quanto riguarda il settore anime è stata la prima stagione di Jujutsu Kaisen, basata sull’omonimo manga scritto e disegnato da Gege Akutami. L’adattamento animato, prodotto dallo studio MAPPA, è stato diretto da Shunghoo Park, il quale ha rivelato alcuni simpatici aneddoti sulle prime fasi del progetto.

In un’intervista organizzata da Crunchyroll, l’artista ha affermato di non essersi candidato alla regia della prima stagione, e di essere stato tuttavia contattato da MAPPA prima di aver potuto leggere almeno un capitolo dell’opera di Akutami.

“Avevo sentito del progetto quando il presidente di MAPPA, Manabu Otsuka, mi chiese se fossi interessato a farne parte. In quel periodo non avevo ancora letto Jujutsu Kaisen, ma lo feci prima di dare una risposta all’offerta. Ero davvero felice di essere coinvolto in un titolo di Shonen Jump! Ricordo di aver urlato “Si!” nella mia mente per essere finalmente riuscito a partecipare alla realizzazione di una serie di Jump” così Park ha spiegato l’inizio del lavoro su una delle opere attualmente più seguite.

Il risultato finale è stato incredibile. La prima stagione della storia di Yuji Itadori e dei suoi compagni dell’Istituto di Arti Occulte di Tokyo ha riscosso grande successo, causando una crescita esponenziale delle vendite del manga, e alla produzione di un film sul capitolo 0, prequel incentrato sul personaggio di Yuta Okkotsu.

Ricordiamo che l'autore di Chainsaw Man ha dedicato un disegno a Nobara, e vi lasciamo alla preview del capitolo 153 di Jujutsu Kaisen, in arrivo il 2 agosto 2021 su Manga Plus.