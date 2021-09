Jujutsu Kaisen: Regni Maledetti e Colonie nel capitolo 160, ora su Manga Plus

Dopo un appuntamento incentrato su uno dei due bersagli di Yuji e Fushiguro, Gege Akutami è tornato con un capitolo ricco di dettagli e informazioni sull'imminente Culling Game. Dal titolo "Colonia", il capitolo 160, disponibile su Manga Plus, si apre con una tavola piuttosto singolare, dedicata al cosiddetto Regno Maledetto.

È lo stesso Kenjaku, che risvegliando Sasaki e chiedendole scusa, spiega alla ragazza, e ai lettori, in cosa consiste il concetto di Regno Maledetto. Si tratta in sostanza di una dimensione alternativa, una frattura spazio temporale tra il mondo reale e il mondo dei sogni, sapientemente illustrata attraverso un'inquietante transizione poche tavole dopo. Il villain si trovava lì perché ha designato una grande sezione di Tokyo come arena del Culling Game.

Una decisione che si è riversata sulla vita di migliaia di persone, private delle loro case. Chi si trovava all'interno delle barriere può decidere se allontanarsi oppure se rimanere, e prendere così parte ai giochi. Mentre molti rimangono stupidi di fronte alla gigantesca barriera, Itadori e compagni attuano un piano d'azione.

Kinji decide di andare con Panda verso la seconda colonia di Tokyo, mentre Yuji e Fushiguro si dirigeranno verso la prima, così da coprire le aree d'azione dei loro due bersagli precedentemente decisi. Mancano 7 giorni e 12 ore al termine entro cui Tsumiki dovrà accettare di partecipare ai giochi.

Kogane informa tutti i giocatori, e non, che una volta entrati nelle barriere si diventa ufficialmente dei concorrenti del Culling Game. Il capitolo si conclude con la ferrea determinazione dei quattro protagonisti. Per concludere vi lasciamo alla cover del volume 17 di Jujutsu Kaisen, criticata dalla community.