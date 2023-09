Jujutsu Kaisen, il Regno della Prigione diventa un gadget speciale: ecco come si presenta!

L'ultimo arco narrativo della seconda stagione di Jujutsu Kasein sta decisamente appassionando il pubblico. I fan hanno dovuto salutare alcuni personaggi decisamente importanti per la storia, ma è innegabile che questi colpi di scena stiano piacendo agli spettatori. Proprio per questo è stato reso disponibile un nuovo gadget speciale!

Se non avete visto gli ultimi episodi o non avete letto il noto manga di Gege Akutami, attenzione ai possibili spoiler! L'episodio 10 di Jujutsu Kaisen ha debuttato questo giovedì, 28 settembre. In questa ultima puntata abbiamo visto Gojo entrare nel Regno della Prigione per mano di "Geto", o per meglio dire Kenjaku.

La scena è stata estremamente drammatica: dopo che il potente stregone ha fatto fuori tre delle maledizioni più forti del mondo di JJK, è rimasto sopraffatto nel vedere il suo amico di vecchia data Geto, morto per mano sua. In realtà questo era tutto un piano del malvagio Kenjaku per destabilizzare Gojo e rinchiuderlo nel Regno della Prigione.

Sicuramente ai fan non sarà piaciuto vedere Satoru Gojo, che è anche il personaggio più apprezzato dagli spettatori di Jujutsu Kaisen, venir intrappolato nel Regno della Prigione. Tuttavia, quest'ultimo è stato reso sotto forma di gadget speciale, come merchandise della nota serie televisiva.

Sul sito ufficiale di Premium Bandai è possibile preordinare una copia del Prison Realm. Il prezzo è di 49 dollari, che corrispondono a circa 46 euro. Il cubo verrà ufficialmente rilasciato a febbraio 2024 e potrà addirittura parlare! Il gadget presenta alcune delle battute più iconiche di Gojo e Geto, con le voci rispettivamente di Yuichi Nakamura e Takahiro Sakurai.

La saga dell'Incidente di Shibuya non ha terminato i momenti drammatici da mostrare agli spettatori. La guerra di Shibuya potrebbe sembrare orribile, ma potrebbe essere giustificata se analizziamo la storia da un altro punto di vista.