Jujutsu Kaisen: in rete impazza un meme su Sukuna, ecco perché viene preso in giro

In una lotta perenne tra maledizioni e stregoni, il mondo di Jujutsu Kaisen si muove in angoli oscuri e terrificanti, con i protagonisti obbligati ad avere a che fare con l'energia negativa scaturita dall'umanità, che si annidano lontane dagli occhi di tutti ma che rappresentano un pericolo costante.

Indubbiamente lo stregone più forte di Jujutsu Kaisen è Satoru Gojo, nato in un clan dal quale è stato benedetto con la Tecnica dell'Infinito e i Sei Occhi. Questo però se si guarda al periodo contemporaneo: nel passato, lo stregone più forte è Ryomen Sukuna. Gli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen hanno però cambiato questa contrapposizione in maniera molto netta.

In Jujutsu Kaisen 223 è iniziato lo scontro tra Gojo e Sukuna. I due mostri sacri del manga si stanno affrontando in una Shibuya già devastata, spostandosi anche a Shinjuku tra un attacco e l'altro. Tuttavia, il modo di combattere di Gojo e Sukuna è molto diverso: se lo stregone del presente attacca senza trattenersi e con tanta passione e divertimento, non si può dire lo stesso del secondo. Il malefico re delle maledizioni sta sfruttando infatti la tecnica delle dieci ombre ottenuta da Megumi, usando molto poco le proprie tecniche innate oltre l'Espansione del Dominio.

Il modo in cui Sukuna sta combattendo ha portato il pubblico a soprannominarlo "Fraudkuna", unione tra il nome dello stregone e la parola inglese "fraud", ovvero "impostore". Dato che sta sfruttando molto i poteri di Megumi, tutti ritengono che Sukuna al massimo, nella sua forma originale, non sarebbe mai stato in grado di battere Gojo. A questo poi si aggiungono le numerose battutine e dichiarazioni di forza dello stregone del passato, sempre intento a stuzzicare il suo nemico.

C'è quindi una battaglia e una divisione netta anche tra il fandom di Jujutsu Kaisen, tra chi sostiene che Satoru Gojo è più forte di Ryomen Sukuna e chi il contrario.