Jujutsu Kaisen: il riassunto di Satoru Gojo VS Ryomen Sukuna, la battaglia dei più forti

Dopo la lunga reclusione all’interno del Regno della Prigione, Satoru Gojo è finalmente tornato all’azione nel capitolo 221 di Jujutsu Kaisen. Il potente stregone ha subito attaccato il suo acerrimo nemico, Ryomen Sukuna, dando vita alla più grande battaglia della serie.

Il combattimento tra lo stregone più forte di Jujutsu Kaisen e Sukuna è stato inizialmente alla pari, ma il Re delle Maledizioni ha infine trovato un modo per sconfiggere il suo avversario. Grazie a uno degli shikigami evocati con la Tecnica delle Dieci Ombre, Sukuna è riuscito ad adattare la sua abilità di Fendente alla Tecnica Illimitata di Gojo, permettendo così al Re delle Maledizioni di aggirare le difese naturali del suo avversario e vincere la battaglia tagliandolo in due.

La morte di Gojo è una grande perdita per il mondo del Jujutsu. Il suo potere e la sua esperienza erano fondamentali per proteggere l’umanità dalle maledizioni. Ora, la prossima generazione di stregoni dovrà farsi carico di questa responsabilità, per evitare che il mondo cada nelle mani di Sukuna.

Attualmente, l’anime di Jujutsu Kaisen sta adattando l’arco di Shibuya, uno dei più importanti dell’intera serie. Il manga ha invece raggiunto il capitolo 240, lasciando i lettori col fiato sospeso a chiedersi quale destino attende l’umanità ora che Satoru Gojo non c’è più.