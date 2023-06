Jujutsu Kaisen: il riassunto della prima stagione in vista della seconda

Si avvicina sempre di più il momento in cui Jujutsu Kaisen 2 farà il suo debutto. La seconda stagione è stata indubbiamente rallentata dal film Jujutsu Kaisen 0, disponibile su Crunchyroll. In questi anni, qualcuno potrebbe aver dimenticato quali sono stati gli eventi principali della serie.

Ecco quindi un riassunto della prima stagione di Jujutsu Kaisen. Yuji Itadori è un giovane liceale dalle doti fisiche straordinarie che si unisce al club dell'occulto, in modo da avere più tempo per stare al fianco del nonno bloccato in un letto d'ospedale, purtroppo morto pochi giorni dopo. La sua vita quotidiana verrà spazzata via nel momento in cui gli altri membri del club di occulto rinvengono un oggetto dalla forza mistica: il dito di Ryomen Sukuna. Questo ritrovamento scatenerà la furia delle maledizioni e, insieme allo stregone Megumi Fushiguro, Yuji affronterà queste creature. Per farlo però sarà costretto a divorare il dito maledetto, cosa che lo porta a essere posseduto dallo spirito di Sukuna.

Sorprendentemente, Yuji è in grado di controllarlo. L'arrivo di Satoru Gojo porterà Yuji direttamente nel mondo degli stregoni, nell'istituto di Tokyo, dove vivrà tra una missione e l'altra finché non verranno recuperate le venti dita di Sukuna. Quando accadrà, Yuji dovrà divorarle tutte e poi venire giustiziato, per eliminare completamente ciò che resta di questa maledizione. Con questa pena capitale sospesa, Yuji completerà le sue missioni insieme ai compagni di classe Megumi e Nobara Kugisaki, contro un'orda di maledizioni sempre più forti che si stanno affacciando su Tokyo e sul resto del Giappone.

La convivenza con Sukuna è difficile e, dopo essere stato creduto morto, Yuji ritorna in tempo per un evento di allenamento che vede le due scuole di stregoni - quella di Tokyo e quella di Kyoto - insieme. Questo addestramento è composto da una lotta tra i due gruppi, con Yuji e gli altri che riescono a migliorarsi, ma tutto viene interrotto da un'irruzione. Alcuni stregoni e soprattutto la maledizione Hanami fanno il loro ingresso sul campo di battaglia, portando scompiglio. Questo sembra essere il primo vero attacco orchestrato da Suguru Geto, stregone che sembra avere un obiettivo più grande.

La stagione 1 di Jujutsu Kaisen si conclude con una nuova missione, che vede il terzetto di studenti del primo anno andare a recuperare un nuovo dito di Sukuna. Ovviamente, di fronte hanno una maledizione potente che spingerà al limite Megumi, ma anche due esseri particolari, Ezo e Kechizu, che Yuji e Nobara affrontano non senza difficoltà. Il finale apre a nuovi orizzonti per i ragazzi, che adesso dovranno affrontare la crisi più buia. E il trailer di Jujutsu Kaisen 2 ne dà un assaggio.