Jujutsu Kaisen: ricordi e imboscate nel capitolo 163, ora su Manga Plus

L’ inizio del Culling Game si è rivelato piuttosto burrascoso per Yuji e Megumi, e nel precedente appuntamento con Jujutsu Kaisen i due protagonisti, separati, sembrano aver trovato degli alleati che li stanno conducendo verso Higuruma. Interessati a raggiungere il primo obiettivo seguono Remi e Rin, ma possono davvero fidarsi?

Il capitolo 163, disponibile su Manga Plus, continua il racconto della prima colonia di Tokyo, riportando i lettori indietro nel tempo, al momento in cui Yuji ha salvato un ragazzo da dei bulli, tra cui era presente proprio Rin Amai, ora suo alleato. Ciò spiega come facesse a conoscere già il protagonista e la scena si sposta immediatamente su Megumi.

Remi è diretta a Shinjuku, e per farlo decide di passare vicino alla propria base per farsi una doccia, spiegando a Megumi che passare per Ikebukuro è molto pericoloso, vista la quantità di risorse che vi si trovano, e quindi il grande numero di giocatori disposti ad impossessarsene. Yuji intanto ha seguito Amai, arrivando davanti all’immenso Tokyo Metropolitan Theatre, dove si trova Higuruma.

Fortunatamente Yuji trova effettivamente l’obiettivo, e gli chiede immediatamente di poter usare i suoi punti per aggiungere altre regole e cercare di metter fine al sanguinoso torneo di Kenjaku. Restio a cedere i suoi punti, Higuruma spiega di essere interessato a vedere quali implicazioni e conseguenze avrà il gioco, e si prepara ad attaccare Yuji.

Nello stesso momento, Remi e Megumi entrano nella base di lei, dove trovano ad aspettarli Reggie, il misterioso uomo apparso alla fine delle scorso capitolo. Megumi non esita un secondo, ed evoca immediatamente il suo Divine Dog, pronto ad attaccare e difendersi.

Per concludere vi lasciamo ripercorrere l'evoluzione di Yuji e Megumi negli ultimi capitoli, e ricordiamo che il manga di Jujutsu Kaisen sembra essere in crisi.