Jujutsu Kaisen: riferimenti a Dragon Ball, Naruto ed altri Shonen nell'ultimo episodio

Tra gli anime più interessanti dell'Autunno 2020 c'è Jujutsu Kaisen. Tratto dal manga di Gege Akutami, l'adattamento sembra essere fedele all'opera originale anche in tutti i numerosi riferimenti ad altre opere presenti. Vediamo in particolare cosa c'ha offerto un divertente siparietto dell'episodio 6.

Non è la prima volta che il manga di Akutami ci regala Easter egg, come nel caso della curiosa apparizione di Donald Trump in Jujutsu Kaisen, ed accenni ad altre opere, come Super Smash Bros., e nell'ultima parte animata della storia queste continue citazioni invadono il campo di altri manga pubblicati su Shonen Jump.

Nello scorso episodio di Jujustu Kaisen, di cui abbiamo già parlato in precedenza, dopo essere stato posseduto da Sakuna, Yuji Itadori devrà allenare l'energia spirituale con l'aiuto di Gojo. Eccitato all'idea di questo addestramento, il protagonista si prepara ad utilizzare le più svariate tecniche, salvo poi scoprire che queste ultime sono per la maggior parte frutto di un talento innato per cui non sarà così semplice per il ragazzo utilizzarle.

A seguito di questa scoperta inizia così un siparietto comico in cui Yuji elenca diverse mosse speciali apparse nei più svariati manga: la Spirit Gun di Yu Yu Hakusho, il Bankai di Bleach, il Rasengan di Naruto e il Dodonpa e la Kamehameha di Dragon Ball. Infondo alla news potete trovare la scena in questione.

Cosa ne pensate di questa serie e di questo tipo di comicità? Fatecelo sapere nei commenti.