Jujutsu Kaisen rilascia un'illustrazione speciale per Kento Nanami: è il nuovo MVP

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen continua ad appassionare gli spettatori con una trama eccelsa e un'animazione spaventosamente eccezionale. L'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya ha salutato diversi personaggi ma ha anche donato delle scene da sogno per alcuni dei suoi stregoni più rilevanti.

Fra questi, Kento Nanami ha spiccato nell'episodio 12 di Jujutsu Kaisen 2: lo stregone ha dimostrato tutto il suo potenziale e, per l'occasione, anche lo Studio MAPPA ha nettamente migliorato la qualità delle sue animazioni per permettere a Nanami di brillare al massimo.

I fan sono rimasti ammaliati dalle azioni di questo personaggio nella saga di Shibuya. Per questo motivo, lo staff dietro l'animazione della serie di Jujutsu Kaisen ha voluto regalare agli spettatori un'illustrazione che ritrae proprio Kento.

Vista la grande forza di Nanami, si spera possa combattere anche contro cattivi del calibro di Geto e Mahito. Questo è possibile saperlo solo con i prossimi episodi dedicati all'incidente di Shibuya. Per i più curiosi, è disponibile il video promo del tredicesimo episodio di Jujutsu Kaisen che svela alcune delle scene interessanti che vedremo in questa puntata.

Intanto, con Gojo intrappolato nel Regno della Prigione, non ci è dato sapere se gli stregoni riusciranno a far fronte a queste numerose minacce. Questa saga è destinata a cambiare per sempre il mondo di Jujutsu Kaisen e noi non vediamo l'ora di scoprire tutto ciò che accadrà.