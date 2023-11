Jujutsu Kaisen rilascia una nuova promo: Sukuna brilla come non mai

Jujutsu Kaisen ha dato il bentornato ad uno degli antagonisti preferiti dai fan, Ryomen Sukuna. Questo personaggio è appena apparso in una nuova immagine promozionale, che potete osservare da vicino in calce alla notizia, in tutta la sua malvagità.

Ryomen Sukuna è un malvagio unico nell'intera serie di Jujutsu Kaisen: Chiamato da tutti "Re delle Maledizioni", era uno spirito maledetto estremamente temuto nell'antichità. Per suo personale volere, la sua anima è stata sigillata in venti dita.



Per cui, nel presente della storia di JJK, Sukuna non possiede un corpo fisico. Da quando Yuji Itadori ha mangiato alcune delle sue dita, vive nel corpo del nostro protagonista e ne prende il comando ogni qualvolta che il giovane stregone si ritrova senza forze.



Com'è stato spiegato da Satoru Gojo nella prima stagione dell'anime, solo una persona su un milione ha abbastanza prestanza fisica affinché possa contenere questa potente maledizione. Yuji è proprio una dei pochi "contenitori", così chiamati nell'universo di JJK.

Nei recenti episodi della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, Sukuna è tornato in scena dopo anni che i fan non lo vedevano nella serie anime. In un momento di vulnerabilità di Yuji, le sorelle Nanako e Mimiko hanno fatto ingoiare un ulteriore dito maledetto al ragazzo per risvegliare il potente Re delle Maledizioni.

Ora che Ryomen Sukuna è più forte di prima, chi lo fermerà? Per chi ancora dovesse vedere l'ultima puntata andata in onda, l'episodio 17 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen è uscito ieri sulla piattaforma streaming di Crunchyroll.