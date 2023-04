Jujutsu Kaisen: ripercorriamo tutti i 10 Shikigami evocabili da Megumi

La nuova fase del Culling Game, rivelatosi solo una piccola parte di un piano molto più elaborato, ha posto Yuji Itadori e compagni di fronte ad una nuova minaccia. Mentre gli appassionati di Jujutu Kaisen aspettano il ritorno dell’anime con la seconda stagione prevista per l’estate del 2023, ripassiamo i dieci Shikigami controllabili da Megumi.

Essendo un discendente del clan Zenin, Megumi Fushiguro ha ereditato la capacità di evocare dieci Shikigami utilizzando le ombre come intermediarie. Si tratta di una tecnica dal potenziale straordinario, considerando soprattutto il fatto che ora Megumi condivide lo stesso corpo con Sukuna, il Re Demone, dopo i recenti eventi narrati nel manga.

È stato proprio grazie ai poteri di Sukuna che Megumi è stato in grado di evocare altri spiriti, in particolare uno spirito cervo e uno spirito toro, come mostrato nel capitolo 218, disponibile sul sito e sull’applicazione MangaPlus. Sebbene si tratti di evocazioni scaturite unicamente solo grazie al potere di Sukuna, ora è chiaro l’arsenale di cui dispone Fushiguro. Ecco la lista dei dieci Shikigami evocabili e controllabili da Megumi:

Kon (cane) Kon (cane) Nue (uccello) Orochi (serpente) Gama (rane) Bansho (elefanti) Datto (coniglio) Madoka (cervo) Kangyu (toro) Macora (mahoraga)

Avete un’evocazione preferita di Megumi? Fatecelo sapere nei commenti. Prima di salutarci, ecco nuovi dettagli riguardanti Yuji Itadori, pubblicati nel character book del Jump Festa, e ricordiamo che a maggio sarà disponibile l’edizione home video di Jujutsu Kaisen.