Jujutsu Kaisen: ripercorriamo gli ultimi eventi prima del ritorno della serie

Dopo più di un mese di assenza dalle pagine di Weekly Shonen Jump, a causa delle condizioni di salute dell'autore Gege Akutami, la serie di Jujutsu Kaisen tornerà sulla rivista nei primi giorni di agosto insieme alle altre opere, attualmente in pausa per le Olimpiadi di Tokyo. Rivediamo quindi gli ultimi e importanti sviluppi prima del ritorno.

Come ha spiegato Akutami nel corso delle settimane di pausa, i problemi alla schiena, e altri tipi di malessere, hanno causato un rallentamento del ritmo produttivo, come era evidente già nei capitoli 151 e 152, dove erano presenti tavole incomplete e un numero minore di pagine rispetto al solito. Fortunatamente l'artista si è ripreso e la sua serie tornerà ufficialmente il 1 agosto 2021 su Shonen Jump, riprendendo la preparazione al pericoloso Culling Game organizzato da Kenjaku.

Una delle ultime rivelazioni più importanti è il fatto che il Falso Geto ha liberato un'orda di demoni durante l'Incidente di Shibuya, invece di Yuji Itadori, Satoru Gojo e Masamichi Yaga, considerati invece i colpevoli dalla Jujutsu Society. Inizialmente Yuta Okkotsu, sembrava essere stato mandato dalla società per l'esecuzione di Yuji. Tuttavia il protagonista del capitolo 0 di Jujutsu Kaisen, si è rivelato dalla parte di Itadori, poiché Gojo gli aveva precedentemente chiesto di proteggere il suo pupillo.

Diventati alleati, Yuji, Yuta e Megumi scoprono le vere intenzioni di Kenjaku, il quale sta organizzando un torneo mortale, obbligando tutti coloro con abilità legate agli Spiriti Maledetti a combattere. Questo ha costretto il trio sopracitato e la studentessa del secondo anno Maki Zen'in, a prepararsi adeguatamente.

Megumi è diventato il capo del Clan Zen'in, e ha sfruttato questa posizione per consentire a Maki di vendicarsi. La giovane è riuscita ad ottenere ciò che voleva, massacrando cruentemente la sua famiglia nel capitolo 152. Per questo il capitolo 153 potrebbe donare un rapido sguardo anche alla preparazione degli altri protagonisti coinvolti, e come anticipato dalla preview della rivista stessa, ci sarà un focus riguardante proprio Yuji Itadori.