Jujutsu Kaisen: risultati record per il lancio della seconda stagione

Sono trascorsi più di due anni dalla conclusione della prima stagione di Jujutsu Kaisen, e dopo l’incredibile accoglienza riservata al film prequel, i fan attendevano da molto il ritorno dell’anime. A pochi giorni dal debutto della seconda stagione, l’adattamento di MAPPA sembra aver fatto nuovamente colpo, visti i grandi risultati ottenuti.

L’arco narrativo ambientato nel passato di Satoru Gojo, uno dei personaggi più apprezzati di Jujutsu Kaisen, sembra aver infatti catturato l’attenzione di milioni di spettatori, ma a confermare l’ottima accoglienza ricevuta dal primo episodio della nuova stagione è stato un sistema di votazione tenutosi in Giappone tra il 3 e il 9 luglio 2023. Grazie ai risultati raccolti attraverso votazioni online è stato infatti possibile stilare una classifica dei 12 programmi considerati i migliori del periodo preso in esame.

Se in cima alla classifica, come spesso accade, si trovano anime indirizzati soprattutto ai bambini, Jujutsu Kaisen è riuscito comunque a posizionarsi nono con un punteggio di 2.6. Si tratta di un ottimo risultato, considerata la fascia oraria in cui viene trasmesso Jujutsu Kaisen, a mezzanotte, e al fatto che è l’unico programma del TBS ad essere presente in classifica. Per avere una visione più chiara sul voto ricevuto, basti pensare che ONE PIECE è arrivato ad un punteggio di 2.9, mentre Doraemon è a 3.3, Detective Conan, secondo classificato con 5.3, e la prima in classifica, Sazae-san, vanta un inarrivabile 7.8. Aspettiamo le vostre opinioni su questi punteggi nei commenti.

In conclusione, vi lasciamo alle parole di Akutami sui primi passi di Toji Fushiguro nell’anime, e ricordiamo che è scoppiata una polemica tra i fan della serie per le accuse di razzismo ad un animatore di MAPPA.