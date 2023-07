Jujutsu Kaisen: ecco i risultati del sondaggio di popolarità dei personaggi, chi ha vinto?

In attesa di scoprire come evolverà Jujutsu Kaisen nella seconda stagione dell’anime, in arrivo il 6 luglio 2023, dove verrà esplorato anche il passato di Gojo, nell’ultimo numero della rivista Weekly Shonen Jump sono stati pubblicati diversi materiali relativi alla serie, tra cui i risultati del sondaggio di popolarità dei personaggi.

Come potete vedere dalle immagini riportate nei post in calce, sin dalla copertina si celebra questo sondaggio, con un’illustrazione dedicata a Yuji Itadori e Satoru Gojo, due personaggi fondamentali nella narrazione della serie firmata da Gege Akutami. Alla cover seguono poi due splendide pagine a colori dedicate però allo scontro diretto tra Gojo, da poco tornato libero grazie alle azioni di Yuji e compagni, e Sukuna, impossessatosi del corpo di Megumi Fushiguro.

A rendere però Weekly Shonen Jump #31 speciale sono le due pagine interamente dedicate al sondaggio di popolarità, al quale hanno preso parte migliaia di lettori. Si tratta del terzo sondaggio riguardante la serie, e non sono mancate sorprese. Molti, infatti, si aspettavano al primo posto o Yuji o Gojo, che da sempre è stato uno dei preferiti dai fan, ma stavolta ad aggiudicarsi il titolo di personaggio di Jujutsu Kaisen più apprezzato e popolare è stato Megumi Fushiguro con 30059 voti, risultato impressionante, considerati anche i recenti eventi raccontati nel manga.

A seguirlo al secondo posto si trova Yuji, con 24038 voti, e con 11591 Satoru Gojo si è posizionato solo terzo. Cosa ne pensate di questi risultati? Vi aspettavate altri personaggi sul podio? E chi avreste votato? Ditecelo nei commenti. Ricordiamo infine che Akutami ha apportato delle modifiche all’aspetto di Tengen, e vi lasciamo ai risultati straordinari del manga di Jujutsu Kaisen.