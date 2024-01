Jujutsu Kaisen, rivelata un'importante informazione su un alleato di Sukuna: chi è davvero

Jujutsu Kaisen è il manga del momento. Un po' per le qualità di Gege Akutami, un po' per il successo recente dell'anime, l'opera ha saputo ritagliarsi una grande fetta di mercato. Lo ha fatto anche grazie a colpi di scena e personaggi enigmatici che hanno intrattenuto i fan per anni. Scopriamo chi ha svelato stavolta le proprie carte.

In Jujutsu Kaisen, inizialmente, era stato presentato un gruppo di villain, guidato dal falso Suguru Geto. Uno dei membri principali di questo gruppo era Uraume. Con il tempo, è però venuto fuori il vero obiettivo dello Spirito Maledetto: aiutare Sukuna a risvegliarsi all'interno del corpo del protagonista, Yuji Itadori.

Eppure, il personaggio principale del manga di Akutami ha avuto un grande sviluppo come stregone ed è migliorato costantemente capitolo per capitolo, oltre che, ovviamente, nel corso delle puntate dell'anime. Uraume, invece, è rimasto sullo sfondo e ancora molte domande sul suo conto aspettano risposta, ma il Volume 25 di Jujutsu Kaisen, recentemente messo in commercio in Giappone, ha finalmente rivelato qualche informazione in più sul villain di ghiaccio.

Pare infatti che Uraume, come afferma anche l'utente X @JJK_Mya, sia la reincarnazione di Shiori Himi, personaggio che potrebbe avere un ruolo centrale nel futuro dello Spirito Maledetto e che potrebbe permettere al misterioso villain di rivaleggiare con il successo di Toji Fushiguro in Jujutsu Kaisen, altra figura apparsa per poco tempo, ma che è rimasta nel cuore dei fan.

Nel frattempo, il mosaico narrativo è quasi completo e Jujutsu Kaisen è sempre più vicino alla fine. Cosa ne pensate del personaggio di Uraume? Credete che sarà decisivo per il finale dell'opera? Fatecelo sapere nei commenti.