Jujutsu Kaisen: rivelati dei nuovi personaggi e i rispettivi doppiatori

Oltre ad essere impegnato sulla quarta e ultima stagione de l'Attacco dei Giganti, Studio Mappa si occuperà anche dell'adattamento di Jujutsu Kaisen, l'opera di Gege Akutami attualmente in pubblicazione su Weekly Shonen Jump.

Il sito ufficiale dedicato alla trasposizione animata ha presentato alcuni doppiatori che interpreteranno i personaggi della Tokyo Jujutsu:

Maki Zen'in (Mikako Komatsu)

Toge Inumaki (Kouki Uchiyama)

Panda (Tomokazu Seki)

Come potete notare dal post presente in calce all'articolo, si tratta di professionisti con alle spalle una solido curriculum, costellato di ruoli in serie animate del calibro di My Hero Academia, Demon Slayer, ONE PIECE, Soul Eater, Haikyuu!!.

Jujutsu Kaisen è senza alcun dubbio uno degli astri più promettenti della prossima generazione editoriale di Jump, in buona compagnia di Chainsaw Man e Act-Age. L'opera presenta uno stile narrativo piuttosto particolare: nei primi capitoli è assimilabile alla maggior parte degli shonen, per poi assumere un'identità sempre più peculiare.

L'adattamento animato del manga sarà disponibile alla visione su Netflix nel mese di ottobre. Sfortunatamente la produzione non si è ancora sbilanciata riguardo a un'eventuale estensione ai servizi streaming occidentali.

La serie animata di Jujutsu Kaisen si mostra nel secondo trailer ufficiale. L'autore di Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, si è espresso così in merito alla trasposizione: "Produzione difficile, ma sono contento".