Jujutsu Kaisen: riviviamo l'incredibile entrata in scena di Todo, il "mostro" di Kyoto

Come potete vedere in basso i fan hanno decisamente apprezzato l'entrata in scena dello stregone, definito da Fushigoro come "un mostro" a causa delle voci che circolano su di lui, che lo vorrebbero in grado di sconfiggere fino a cinque maledizioni di primo grado senza utilizzare la sua tecnica maledetta .

Aoi Todo is making power moves in today's Jujutsu Kaisen episode. I honestly can't get enough of the guy... I feel like I'm gonna grow more and more fond of him as the series progresses. Anyways lets talk JJK! https://t.co/q78KfLw4hU — Chibi Reviews (@ChibiReviews) November 21, 2020

Todo really beat the crap out of Megumi in this episode. He's so cooooool holy crap #jujutsukaisen pic.twitter.com/sCBhzucufr — yza | miya babies (@yzaexists) November 20, 2020