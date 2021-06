Jujutsu Kaisen: Sakuna e Tomie si fondono nel sensuale cosplay di una modella asiatica

La prima stagione di Jujutsu Kaisen ha sorpreso milioni di fan anime, e l'opera di Gege Akutami è ormai da qualche mese in cima a quasi tutte le classifiche di vendita. Tra i personaggi più apprezzati della serie si annovera anche Sakuna, recentemente omaggiato in un modo abbastanza particolare da una giovane modella asiatica.

In calce potete dare un'occhiata al particolare cosplay di Usagi, anche conosciuta come @bunbu.n sui social, che sul suo profilo Instagram ha provato a proporre un curioso crossover con Tomie di Junji Ito. I due personaggi del resto hanno più di qualche punto in comune, tra cui spicca senza dubbio una buona dose di amor proprio.

Negli ultimi sei mesi Sakuna è diventato uno dei personaggi più omaggiati dai cosplayer di tutto il mondo, mentre impressiona vedere ancora così tanto amore per Tomie Kawakami, protagonista di un singolo manga di due Volumi pubblicato nell'ormai lontano 1987. La protagonista dell'opera di Junji Ito continua a essere citata ancora oggi dalla nuove generazioni, e ormai è relativamente facile parlare di cult.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questo cosplay? Ditecelo nella sezione commenti! Nel caso in cui foste appassionati di rappresentazioni simili, vi lasciamo ad un altro splendido cosplay dedicato a Tomie di Junji Ito.