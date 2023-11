Jujutsu Kaisen saluta un altro nemico: è la fine per quella Maledizione nell'episodio 2x16

Lo Shibuya Incident Arc di Jujutsu Kaisen 2 non sta risparmiando proprio nessuno. Con Gojo intrappolato nel Reame della Prigione creato dal finto Geti, nel quartiere di Tokyo è esplosa una terrificante battaglia tra Stregoni e Maledizioni che non sta facendo prigionieri. Ecco un'altra importante morte in Jujutsu Kaisen 2x16.

Complice la sconfitta di Yuji Itadori da parte di Choso, le gemelle Hasaba e Jogo hanno costretto il protagonista a ingurgitare alcune delle dita di Sukuna per riportare in scena il Re delle Maledizioni. Come si suol dire, però, chi è causa del suo mal pianga sé stesso. Se in Jujutsu Kaisen 2x15 Ryomen Sukuna non si era fatto scrupoli massacrando Mimiko e Nanako, nel successivo episodio della serie anime di MAPPA a farne le spese è Jogo.

Nella sedicesima puntata della seconda stagione di Jujutsu Kaisen assistiamo alla sfida tra Jogo e Sukuna, il quale aveva promesso di realizzare un qualsiasi desiderio del suo sfidante qualora fosse riuscito a sferrargli anche solo un colpo.

La Maledizione viene affrontata da Sukuna proprio con la sua specialità, le fiamme. Jogo, che in precedenza era riuscito a sconfiggere facilmente tre avversari, viene fatto fuori con una semplicità disarmante.

Jogo è un villain presente sin dalla prima stagione, una presenza a cui gli spettatori si erano ormai affezionati. Egli non desiderava altro che ottenere lo status di un umano, ma infine si è riunito con i suoi compagni Hanami e Dagon.