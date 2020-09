Jujutsu Kaisen: sangue e azione nel nuovo trailer dell'anime

Tra le opere più attese al debutto nel mese di ottobre spicca sicuramente Jujutsu Kaisen, uno dei titoli più promettenti di casa Weekly Shonen Jump. Il nuovo pilastro della rivista ha già iniziato a macinare numeri da record e attende solo l'avvio dell'adattamento animato per compiere l'ennesimo salto in avanti.

Se da una parte la messa in produzione del manga di Gege Akutami ha gettato in ombra la qualità de L'Attacco dei Giganti 4, uno dei tre titoli a cui Studio MAPPA sta lavorando contemporaneamente, dall'altra tutti i video promozionali trapelati su Jujutsu Kaisen sembrano al di sopra delle aspettative. Nelle scorse ore, inoltre, TOHO ha distribuito attraverso i propri canali social e streaming un nuovo trailer per l'anime, lo stesso che potete ammirare in cima alla pagina.

La nuova clip, dalla durata di appena pochi secondi, presenta i personaggi che incontrerà il protagonista nel corso di questa prima stagione, senza lasciare da parte la componente action tipica del genere. Vi ricordiamo, infine, che l'episodio 1 è atteso al debutto il prossimo 2 ottobre su Crunchyroll che acquisito i diritti anche per la distribuzione sottotitolata in italiano dell'anime. Qualora non conoscete la serie in questione, Manga Plus descrive la trama quanto segue:

"Yuuji è un genio in atletica leggera. Ma non ha interesse a correre nei circoli, è felice come un mollusco nel club di ricerca occulta. Anche se è nel club solamente per divertimento, le cose si fanno serie quando un vero spirito si presenta a scuola! La vita sta per diventare davvero strana alla Scuola Superiore di Sugisawa Town!"

