Jujutsu Kaisen, sapete che il manga di Akutami stava per essere cancellato?

Serializzato sulle pagine di Weekly Shonen Jump a partire dal marzo 2018, Jujutsu Kaisen è uno dei manga più venduti, come confermano anche gli ultimi dati del 2023 che lo vedono secondo solo a ONE PIECE. Ma se oggi la serie è tra le più popolari, poco dopo il suo esordio Jujutsu Kaisen ha rischiato di essere cancellato!

Il finale di Jujutsu Kaisen è stato programmato. Il dark shonen del sensei Gege Akutami è ormai agli sgoccioli e come da lui stesso affermato, il manga terminerà entro la fine di quest'anno. Ma sapete che in realtà Jujutsu Kaisen doveva essere chiuso molto prima?

Il debutto di Jujutsu Kaisen non fu facile. I primi capitoli del manga non attirarono l'attenzione del pubblico e il maestro Akutami era consapevole che la sua serie avrebbe potuto essere cancellata in qualsiasi momento. Gli editori di Shonen Jump sono infatti noti per cancellare in fretta e furia serie che non convincono i lettori come invece ci si sarebbe aspettato. Questa sorte è toccata ad Ayashimon e Samurai 8, manga dagli autori di Hell's Paradise e Naruto, e poco ci è mancato che anche Jujutsu Kaisen facesse quella fine.

Come riportato dall'insider @JJK_Mya, Akutami era talmente sicuro che Jujutsu Kaisen sarebbe stato cancellato di li a poco che nel capitolo 9 del manga era quasi convinto nell'uccidere Yuji Itadori. Che sia anche per questo che ci sono così tante morti in Jujutsu Kaisen? Fortunatamente, però, le cose non sono andate così e Jujutsu Kaisen è il fenomeno che oggi tutti conosciamo.