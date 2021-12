Jujutsu Kaisen: tutto ciò che sappiamo sulla misteriosa Mei Mei

Jujutsu Kaisen è entrato rapidamente tra i migliori shonen in circolazione, generando grandi aspettative per il ritorno dell'anime con una seconda stagione, e soprattutto per il film prequel in uscita il 24 dicembre 2021. Uno degli aspetti principali del successo si ritrova nella presenza di personaggi piuttosto intriganti e interessanti.

Tra questi si ritrova indubbiamente Mei Mei, figura femminile avvolta nel mistero. Per questo abbiamo deciso di analizzarla più da vicino e definire meglio tutto ciò che Gege Akutami ci ha finora rivelato. Sebbene la sua età non sia stata mai specificata dagli eventi visti nell'arco narrativo del passato di Gojo apprendiamo che nel corso degli anni alla Jujutsu High è stata mentore del potente stregone. Considerando che la storia si è svolta durante il secondo anno di Gojo, è plausibile pensare che Mei fosse del terzo anno e che quindi nel presente abbia circa 33 anni.

Viene presentata come una donna calma, quasi apatica, interessata unicamente ad accumulare denaro. È proprio per questo motivo che ha deciso di intraprendere la carriera di Stregone. Non ha mai manifestato una determinata simpatia per gruppi e organizzazioni, e ciò si rispecchia anche nelle relazioni personali. Mei Mei infatti non sembra essere legata a nessuno che non riesca a dimostrarle il suo valore.

Per quanto riguardo la sua Tecnica Maledetta, è chiamata Black Bird Manipulation, e le consente di creare dei corvi in cui instilla dell'energia maledetta e attraverso i quali può osservare e ispezionare i luoghi in cui si trovano. Sicuramente non è una tecnica combattiva dalle grandi capacità offensive, ma risulta fondamentale in missioni di ricognizione o in cui è necessario elaborare un piano d'azione in base alla posizione dei nemici.

Questo però non la rende una combattente corpo a corpo mediocre. Infatti il livello raggiunto da Mei Mei non ha margine di miglioramento, in quanto la stregona è capace di atterrare nemici piuttosto potenti e pericolosi con veloci e semplici mosse, anche grazie all'ascia che impugna sul campo di battaglia. Attualmente non è in grado di generare un suo Dominio, ma le abilità sviluppate grazie alla Black Bird Manipulation la rendono comunque superiore a molti dal punto di vista strategico.

Infine il suo attacco più potente è il Bird Strike, che consiste nel colpire l'opponente con uno dei suoi corvi, dove viene concentrata una grande quantità di energia. Ad ora solo Gojo è riuscito a sopravvivere ad un colpo del genere. Per finire vi lasciamo ad un fantastico cosplay dedicato a Mei Mei.