Jujutsu Kaisen: un Satoru Gojo da 10 e lode nell'incredibile cosplay di un modello cinese

Jujutsu Kaisen è l'anime del momento, e se è vero che è difficile scegliere un preferito tra l'incredibile cast di personaggi realizzati da Gege Akutami, è altrettanto vero che una grossa fetta del pubblico sembra aver sviluppato un certo amore per Satoru Gojo, l'insegnante di Yuji nell'istituto di Arti Occulte di Tokyo .

Weiann_vann, un giovane modello cinese molto famoso sui social, ha deciso di pubblicare una serie di foto che hanno fatto letteralmente impazzire i suoi follower, indossando proprio i panni dello stregone di grado speciale. In calce potete dare un'occhiata ad alcuni scatti, premiati dai fan con oltre 180.000 mi piace.

Come sicuramente avrete notato, la prima serie di foto riprende un iconico momento di anime e manga, ovvero quello in cui Gojo torna da Fushiguro dopo aver acquistato dei kikufuku, trovandosi di fronte un reincarnato Sakuna. La seconda serie di scatti invece mostra un Gojo senza benda, mentre usa la sua espansione del dominio.

L'anime di Jujutsu Kaisen è in grande crescita sia in oriente che in occidente, e si prospetta come una delle serie più importanti degli anni futuri. Il successo dell'opera di MAPPA ha anche dato una grande spinta al manga di Akutami, passanto da 8 a 30 milioni di copie stampate in soli quattro mesi. I numeri non sono ancora paragonabili a quelli di Demon Slayer, ma in futuro le vendite potrebbero crescere ulteriormente e rivaleggiare senza troppe difficoltà con quelle del manga di Gotouge.