Jujutsu Kaisen: Satoru Gojo appare senza benda in un fantastico artwork ufficiale

Grazie ad una narrazione leggera ma comunque densa, la serie Jujutsu Kaisen è riuscita a conquistare in poco tempo moltissimi appassionati, facendo registrare anche vendite da record alla controparte cartacea. Il successo è dovuto a molteplici fattori: lo stile dell'autore Gege Akutami, i combattimenti, e la caratterizzazione dei protagonisti.

Tra i personaggi principali introdotti quello che ha saputo catturare l'attenzione degli spettatori più degli altri è stato Satoru Gojo. Presentato come lo Stregone più potente, ha mostrato le sue incredibili abilità solo in parte intervenendo in alcuni scontri, come l'ultimo avvenuto nel settimo episodio dove ha utilizzato il potere Infinito.

Proprio durante quello scontro lo Stregone si è tolto la benda con cui spesso copre gli occhi, riuscendo a sconfiggere facilmente lo Spirito Maledetto Jogo, che stava seguendo un piano elaborato da altri Spiriti per fermare Gojo. Per quanto sia stato devastante il suo attacco, questa specie di tecnica avvicina molto Gojo ad altri personaggi visti negli shonen, basti pensare alle arti oculari degli Uchiha in Naruto.

In seguito agli eventi mostrati nell'ultima puntata, Studio MAPPA ha condiviso due immagini che finalmente mostrano il vero volto di Gojo. Potete trovare gli artwork in questione nel post riportato in calce. Ricordiamo che il producer ha parlato del successo della serie e del ruolo di Akutami, e vi lasciamo a un bel cosplay dedicato a Nobara.