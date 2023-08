Jujutsu Kaisen: Satoru Gojo è ispirato a Kakashi? No! Ecco la vera ispirazione da Naruto

Ci sono notevoli somiglianze tra Naruto e Jujutsu Kaisen. Il primo è uno dei grandi big three che hanno segnato un'epoca dei manga, diventando fonte d'ispirazione per tanti autori. Il secondo, invece, è uno dei manga di nuova generazione che stanno facendo furore attualmente su Weekly Shonen Jump.

Gege Akutami, mangaka di Jujutsu Kaisen, adora Hunter x Hunter e si è ispirato molto a Bleach, ma nella sua opera ci sono tanti riferimenti anche al lavoro di Kishimoto. E molti fan sono convinti che Kakashi sia stato l'ispirazione per Gojo. Tuttavia, come ammette lo stesso autore, le cose non stanno davvero così.

"Sento spesso le persone dire che è figo come Gojo Satoru abbia poteri come quelli di Kakashi, ma ciò che posso dire è che non è davvero allo stesso livello di Kakashi. Per quanto riguarda il character design di Gojo, in realtà è stato influenzato molto di più da un esaminatore che indossava delle bende sul viso e sugli occhi durante la seconda fase dell'esame dei Chunin, più che Kakashi. Il character design mi lasciò una grande impressione all'epoca ma quando ho finalmente incontrato Kishimoto e gliene ho parlato, mi disse 'C'era un tizio del genere...?'"

In sostanza, anche se Kakashi potrebbe aver effettivamente lasciato qualcosina a Gojo, in realtà è un personaggio sconosciuto ad essere stato la matrice dello stregone più forte di Jujutsu Kaisen. Va anche detto che, in una delle apparizioni del volume originale Jujutsu Kaisen 0, la prima apparizione effettiva di Gojo e di questo mondo di maledizioni e stregoni, l'uomo aveva delle bende sul viso che ricordavano quelle del personaggio di Naruto. E voi ricordavate questo personaggio molto particolare apparso per pochissime vignette nel manga di Masashi Kishimoto?