Jujutsu Kaisen: Satoru Gojo protagonista della cover del Jump GIGA Summer 2021

La serie Jujutsu Kaisen sta ottenendo un grande seguito, dovuto soprattutto all’accoglienza della prima stagione dell'anime, a cura di studio MAPPA. Nonostante il manga sia in pausa per consentire all’autore di riprendersi totalmente, lo stesso Gege Akutami è riuscito comunque a realizzare la fantastica cover del volume Jump GIGA Summer 2021.

La scelta del personaggio da rappresentare è immediatamente ricaduta sul potente Stregone Satoru Gojo, che per l'occasione è stato appunto ritratto mentre utilizza il distruttivo attacco Bagliore Viola, risultato dell'unione delle tecniche maledette Bagliore Blu e Bagliore Rosso.

Come potete vedere dal post di @JujutsuKaisen riportato in fondo alla pagina, è proprio il colore viola a dominare l'intera cover del prossimo numero di Jump GIGA, rivista mensile che pubblica spin-off, materiale promozionale e anticipazioni riguardanti anche le serie più importanti della casa editrice Shueisha.In seguito alla pubblicazione del capitolo 152, composto da appena 9 tavole, non vi sono stati ulteriori aggiornamenti riguardo la ripresa della serie, né sulle attuali condizioni di salute dell'autore, per quanto lui stesso, in accordo con gli editor di Weekly Shonen Jump, ha confermato che la pausa durerà almeno un mese.

Cosa ne pensate della cover di Jump GIGA Summer 2021? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che Maki è stata omaggiata con un perfetto cosplay, e vi lasciamo alle novità riguardanti il film su Jujutsu Kaisen 0.