Jujutsu Kaisen: è ancora scandalo su MAPPA, lamentele sui pagamenti dagli animatori

Il magnifico lavoro che Studio MAPPA sta svolgendo animando la Stagione 2 di Jujutsu Kaisen viene ancora una volta oscurato dalle polemiche sulle condizioni lavorative interne allo studio. Un altro dipendente rompe il silenzio, questa volta aprendo uno scandalo riguardante i pagamenti dovuti agli animatori.

La polemica su Studio MAPPA non sembra avere fine. Dopo le lamentele dei dipendenti sulle dure scadenze e tempistiche da rispettare, uno degli animatori dello studio si è apertamente lamentato sui social media dei compensi dovuti.

Il tweet è stato cancellato dall'animatore, ma non prima di diventare virale. "Quando le cose si fanno difficili, vengo inondato di richieste di lavoro, ma quando si parla di trattative finanziarie le cose vengono rinviate di oltre un mese. Questo è Studio MAPPA. Sono stanco di tacere su questo argomento", recitava il post polemico dell'animatore.

Queste accuse fanno seguito anche alla recente rivelazione sulla programmazione brutale della produzione di Jujutsu Kaisen 0. Stando a quanto rivelato da dipendenti anonimi, il lungometraggio prequel agli eventi dell'anime sarebbe stato completato in appena quattro mesi di lavoro.

Negli ultimi anni Studio MAPPA è responsabile di alcuni degli anime più belli, ma la fama dello studio pende in negativo a causa di tutte le notizie interne trapelate. Il terremoto causato da queste dichiarazioni non tarderà ad arrivare e come prima conseguenza si ha il rinvio dello streaming dell'episodio 18 di Jujutsu Kaisen 2. MAPPA ha di recente aumentato la retribuzione degli animatori in seguito ai cambiamenti al sistema fiscale giapponese, ma continuando di questo passo, prima o poi l'azienda dovrà fare i conti con le accuse ricevute dai suoi dipendenti.