Jujutsu Kaisen: la scena del picnic è basata su una famosa opera d'arte, l'avevate notato?

Jujutsu Kaisen è uno degli anime più apprezzati della stagione autunnale, e passione e attenzione ai dettagli sono visibili in ogni minuzia del lavoro svolto da Studio MAPPA, sigle comprese. Nelle ultime settimane abbiamo parlato spesso dell'Ending Theme dell'anime, ma anche l'opening, composta dal talentuoso EVE, merita l'elogio dei fan.

In particolare, molti di voi potrebbero non aver notato un'interessante citazione presente nella sigla d'apertura, e più precisamente nei secondi finali, poco prima dell'inizio della puntata. Una delle ultime immagini mostrate, infatti, vede i protagonisti discutere tra loro durante un picnic, in quella che sembrerebbe essere una palese citazione al capolavoro "Colazione sull'erba" del pittore francese Claude Monet.

Come potete osservare aprendo le immagini in calce, la posizione dei personaggi è assolutamente identica a quella dei protagonisti del quadro di Monet, un omaggio che avranno notato davvero in pochi.

Jujutsu Kaisen ci accompagnerà fino al mese di marzo 2021, quando andrà in onda la ventiquattresima e ultima puntata della prima stagione. Il manga intanto prosegue la sua corsa senza interruzioni, e pochi giorni fa ha raggiunto l'incredibile totale di 12 milioni di copie in circolazione.

Jujutsu Kaisen.