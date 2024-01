Jujutsu Kaisen, le scene più intense della Stagione 2

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen è uno degli apici qualitativi raggiunti nel 2023 dagli anime. L'opera di Gege Akutami è stata adattata in modo sontuoso da Studio Mappa, che ne ha esaltato ogni svolta narrativa e ogni combattimento. Scopriamo insieme quali sono i momenti più significativi della seconda stagione di Jujutu Kaisen!

Todo perde un braccio

Todo Aoi in Jujutsu Kaisen è simpatia allo stato puro. L'amico di Yuji Itadori è un concentrato di potenza, assurdità e risate. Dopo che Todo ha salvato il protagonista con il potere "Boogie Woogie", il villain Mahito ha obbligato il muscoloso stregone a privarsi di un braccio. La scomparsa di una delle tecniche più significative di Jujutsu Kaisen ha colpito al cuore i fan.

L'assassinio di Riko Amanai

Il ricettacolo del Plasma Stellare, Riko Amanai, è al centro della narrazione nell'arco narrativo dedicato al passato di Gojo e Geto. Quando la ragazza sceglie di non sacrificarsi per prolungare la vita di Tengen, il protettore del mondo di Jujutsu, viene colpita in testa da un proiettile dell'assassino Toji. Che botta per la fanbase!

Itadori osserva che la devastazione che portato il suo "corpo"

Quando Sukuna ha preso il sopravvento su Yuji Itadori, questi non si è limitato a sconfiggere Mahoraga, ma ha anche seminato il caos per Shibuya, uccidendo moltissimi innocenti. Il momento in cui Yuji realizza di essere circondato solo da macerie e morte è struggente e crea una grande empatia tra gli spettatori e il protagonista dell'anime.

L'addio di Nanami

Seconda mazzata psicologica della lista per Yuji. Il giovane protagonista si trova infatti costretto ad ascoltare, in Jujutsu Kaisen 2, le ultime parole di un amato stregone: Kento Nanami. Attaccato rapidamente da Mahito, Nanami ha rivolto un ultimo sguardo al protagonista e gli ha affidato il destino del mondo di JJK.

La morte di Nobara

Terzo ed ultimo trauma per il personaggio principale dell'opera, con Jujutsu Kaisen che ha di nuovo colpito i fan con una morte inaspettata. Stiamo parlando, ovviamente, della dipartita della compagna di Yuji, Nobara Kugisaki. Ancora Mahito, ancora lo stesso tipo di violenza. L'animo di Yuji è spezzato.

Avete seguito la seconda stagione di Jujutsu Kaisen? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti.