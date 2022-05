Jujutsu Kaisen: scommesse e immortalità nel capitolo 186, ora su Manga Plus

L'inaspettata separazione dai compagni al momento dell'ingresso nel Culling Game ha messo Panda in una situazione spiacevole e piuttosto pericolosa, dalla quale è stato momentanemente salvato nel capitolo 185 di Jujutsu Kaisen. Un intervento tempestivo che si è trasformato nel primo grande combattimento di Kinji Hakari.

Ed è proprio al potente stregone del terzo anno della Jujutsu High che viene dedicata la tavola d’apertura del capitolo 186, dove con un ghigno si prepara a colpire l’avversario. Uno scambio di colpi violento con cui causano la rottura di alcuni container nella seconda colonia di Tokyo, e che sembra divertire molto entrambi. Interessato al concorrente appena conosciuto, e sorpreso dalla poca efficacia della sua energia su di lui, Hajime Kashimo chiede il nome a Kinji e a sua volta si presenta.

Hakari comprende che si tratta di uno dei loro obiettivi, e sentendosi rinvigorito, riesce a sostenere gli attacchi di Hajime e a colpirlo con un colpo ben assestato. Intanto però Kashimo riesce a ricaricarsi e con un singolo attacco, estremamente rapido, taglia di netto il braccio sinistro di Kinji. Qualche istante dopo però, Hakari appare con un braccio totalmente integro, risultato dell’immortalità garantita dal jackpot fatto nell’Idle Death Gamble introdotto nella battaglia con Charles Bernard. Grazie all’espansione del suo Dominio quindi Kinji, pur non avendo appreso determinate tecniche, non può riportare ferite per un tempo limitato.

Tuttavia, se riuscisse a fare sempre jackpot, potrebbe continuamente attingere all’espansione del dominio, e accumulare minuti preziosi d’immortalità per stendere Kashimo. Il capitolo si conclude proprio con la riattivazione dell’espansione di Hakari.