Jujutsu Kaisen: sconfiggere QUEL villain è finalmente possibile?

Chi non aspetta l'uscita ufficiale di nuovi capitoli saprà già che glispoiler di Jujutsu Kaisen 257 anticipano una sorpresa per Itadori che potrebbe cambiare le sorti della battaglia finale. Intanto, con il passare dei capitoli, la sconfitta dell'ultima minaccia è sempre più vicina. Ne parliamo con spoiler nelle prossime righe: attenti!

I personaggi uccisi da Sukuna nel Culling Game in Jujutsu Kaisen sono ormai tantissimi, ma ognuno di loro ha dato il proprio contributo all'indebolimento del Re delle Maledizioni.

Innanzitutto non si può non citare Gojo che, con la sua immensa potenza, ha dato del filo da torcere al nemico che, dopo averlo tagliato in due, non è stato più lo stesso.

Anche gli interventi consecutivi di Higuruma, Yuta e Maki hanno messo a dura prova Sukuna che si è dovuto spingere oltre i propri limiti per resistere all'urto dei loro colpi e ha finito per complimentarsi un po' con tutti e tre per la tenacia e le capacità dimostrate.

Man mano che lo scontro prosegue, Sukuna sembra avere sempre più aperture e punti deboli, dato che non riesce a rigenerarsi come faceva all'inizio del conflitto con la Tecnica Inversa.

Nel prossimo capitolo, Yuji dovrebbe risvegliare un secondo potere che gli darà la spinta decisiva per mettere fine alle nefandezze di Sukuna. Chiaramente, è quasi impossibile che il protagonista riesca a pareggiare il livello di forza del Re delle Maledizioni entro la conclusione di Jujutsu Kaisen, ma la nuova abilità che otterrà potrebbe essere sufficiente per sconfiggere un Sukuna stanco e vulnerabile.

Ce la farà Yuji Itadori a risolvere la situazione o sarà necessario l'intervento di qualche aiuto esterno? Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione commenti.

Su Frieren. Oltre la fine del viaggio. (Vol.12) - Ediz. deluxe è uno dei più venduti di oggi.