Jujutsu Kaisen: scontri clandestini e fight club nel capitolo 153, ora su Manga Plus

Gege Akutami si è ripreso dai diversi malesseri fisici nel corso della lunga pausa dalla serializzazione di Jujutsu Kaisen, e ha subito dimostrato di poter tornare sulle pagine di Weekly Shonen Jump in grande stile. Nel capitolo 153, disponibile su Manga Plus, Yuji e Megumi sono entrati in contatto con un ambiente singolare, e molto pericoloso.

Dal titolo "Partita con Scommessa" il capitolo in questione si apre con i due giovani studenti della Jujutsu High vengono a sapere dell'esistenza di un fight club organizzato da Hakari, studente del terzo anno visto unicamente all'inizio della serie, precisamente nel capitolo 11. Interessati ad incontrare lo stesso Hakari, Yuji e Megumi elaborano un piano per addentrarsi nel luogo.

Dopo un veloce cambio d'abiti, per non apparire come degli studenti dell'Istituto di Arti Occulte, Yuji riesce ad entrare nel losco luogo dopo una breve discussione con i buttafuori all'ingresso, mentre Megumi proverà ad avvicinarsi ad Hakari per vie traverse. Essendo gli spettatori persone senza alcun legame con le Maledizioni o le tecniche Jujutsu, qualunque sfidante dovrà seguire due regole, ovvero non fuggire e non usare le suddette tecniche combattive.

Yuji comprende immediatamente che per poter arrivare all'organizzatore dovrà conquistare il pubblico, creando uno spettacolo degno di questo nome. Entusiasta, il protagonista si ritrova sorprendentemente contro Panda. In seguito ad un veloce scambio di informazioni durante lo scontro, Yuji atterra l'avversario con un pugno ben assestato, vincendo l'incontro e guadagnandosi particolare attenzione da Hakari.

L'ex studente della Jujutsu High, mostrato affianco alla sua compagna Kirara Hoshi, chiede ad un suo sottoposto di portare Itadori sul tetto, forse per un confronto diretto. Il capitolo si conclude con Kinji Hakari palesemente divertito dallo scontro del ragazzo, e dall'infiltrazione di Megumi.

