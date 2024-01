Jujutsu Kaisen, lo scontro tra più forti è già anime in questa assurda clip fanmade

Con la fine della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, la serie si sta preparando a dare il benvenuto all'arco narrativo del Girone Mietitore. Non sappiamo quando arriverà la terza stagione dell'anime, ma i fan si stanno preparando: alcuni, per esempio, hanno già trasposto una delle scene più iconiche del Culling Game dal manga al formato animato.

L'artista RedHairedGuy ha pubblicato un video su YouTube in cui traspone in un anime fanmade la battaglia finale tra Sukuna e Satoru Gojo già vista nel capitolo 223 di Jujutsu Kaisen. La clip, dalla durata di poco più di un minuto e che potete ammirare in cima a questa notizia, illustra il più forte degli stregoni nel momento in cui esegue la potentissima tecnica "Viola", l'Hollow Purple, distruggendo le braccia del Re delle Maledizioni e gran parte dell'ambiente circostante.

L'Hollow Purple è un'abilità molto complessa da utilizzare, ma è anche la tecnica più forte di Gojo in Jujutsu Kaisen. Essa fonde le energie della Tecnica Maledetta Inversa: Blu, che genera una potente forza gravitazionale, e della Tecnica Maledetta Inversa: Rossa, che crea una sfera di energia maledetta dall'impatto a dir poco devastante.

In questo iconico combattimento contro Ryomen Sukuna, Gojo riesce ad utilizzare il 200% dell'Hollow Purple, dimostrando di essere davvero "il più forte degli Stregoni", come afferma lui stesso. Quello tra Gojo e Sukuna è stato uno degli scontri più amati dai fan dell'opera di Gege Akutami, motivo per cui la community di Jujutsu Kaisen non vede l'ora di vedere questa scena anche nell'anime di Studio MAPPA.