Jujutsu Kaisen: lo scontro tra Gojo e Toji nella statua di NIREN STUDIO da oltre 600 euro

Il palinsesto estivo 2023 ha dato il via uno degli anime più attesi dell'anno. La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha ripreso gli eventi tornando indietro nel passato, dove è stata narrata la storia di Satoru Gojo e della sua amicizia con Suguru Geto, passato da Stregone a Villain che intende esorcizzare l'essere umano.

Dopo cinque puntate, che hanno adattato l'intero Hidden Inventory Arc, Jujutsu Kaisen 2 è attualmente in pausa. Prima di cominciare la nuova saga, infatti, Studio MAPPA darà modo a chi non ha visto al cinema Jujutsu Kaisen 0 di conoscere la storia di Yuta Okkotsu con delle puntate riepilogative. Dopodiché, in Jujutsu Kaisen 2x06 comincerà una nuova saga, l'atteso Incidente di Shibuya.

In attesa che l'anime prosegui l'adattamento della storia di Gege Akutami, l'azienda specializzata NIREN STUDIO lancia la sua ultima proposta, una statua che riprende uno dei momenti più iconici dell'Hidden Inventory Arc. Nella figure da collezione che potete ammirare in calce all'articolo assistiamo al secondo scontro tra Toji Fushiguro e Satoru Gojo, tornato in vita dopo una morte apparente.

La statua, alta 60 centimetri e impressionante a livello di dettagli, mostra Gojo fermo in aria, che poco dopo aver pronunciato quella frase in Jujutsu Kaisen 2x04 sfodera la tecnica ultima del suo clan, il Bagliore Viola. Combinando il Bagliore Rosso e il Bagliore Blu, lo Stregone più forte genera una singolarità che non lascia scampo all'assassino, il cui corpo viene per metà polverizzato. Questo meraviglioso pezzo da collezione di NIREN STUDIO verrà lanciato tra il Q1 e il Q2 del 2024, ma è già disponibile al preordine a un prezzo di 625 euro.