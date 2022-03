Jujutsu Kaisen si scusa con la Cina: Taiwan al centro del dibattito

Lo staff di Jujutsu Kaisen 0 stava festeggiando il successo al botteghino internazionale, ma all'improvviso è stato colpito da una tempesta di polemiche. Al centro del dibattito, vi è la delicata questione tra Cina e Taiwan. Jujutsu Kaisen è costretto a scusarsi pubblicamente!

Nella giornata del 22 marzo, è stato svelato che il lungometraggio prequel ha superato i 13 miliardi di yen al botteghino. Jujutsu Kaisen 0 è tra i dieci film anime di maggior successo della storia del cinema giapponese. I festeggiamenti, sono tuttavia stati rovinati da un'accesa polemica.

Jujutsu Kaisen avrà un panel all'Anime Japan, ma c'è prima da sistemare una questione scottante. Ad aprire il dibattito è stata un'altra frase contenuta nello stesso tweet celebrativo, che trovate in calce all'articolo. Lo staff, ha riportato che il movie sta uscendo in tutti i paesi del mondo, suscitando scalpore anche all'estero. Jujutsu Kaisen 0 è infatti al primo posto anche in Corea del Sud e Taiwan.

Con queste parole, Taiwan è evidentemente stato riconosciuto come un Paese a sé stante, slegato da quello cinese. Ciò, ha portato ad alcune proteste da parte del pubblico cinese, le quali hanno portato alla cancellazione del cinguettio. In seguito, è poi stato ripubblicato in modo corretto.

Sul social media cinese Weibo, dove era scaturita la polemica, l'account ufficiale di Jujutsu Kaisen ha cercato di ridurre al minimo i danni, scusandosi pubblicamente. "Stiamo prestando attenzione a quanto annunciato dall'account Twitter giapponese ufficiale. Abbiamo immediatamente contattato la parte giapponese e il contenuto del tweet è stato rivisto. Ci scusiamo sinceramente per aver ferito molti utenti del web, in particolare i fan di Jujutsu Kaisen.".

Il mercato cinese è uno dei più redditizi, e un errore del genere potrebbe aver causato ingenti perdite economiche per Jujutsu Kaisen. Tuttavia, la questione tra Taiwan e Cine è attualmente una delle più delicate, quasi al pari di quella tra Ucraina e Russia.