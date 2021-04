Jujutsu Kaisen: la seconda stagione diventa già virale con un video fan made

Studio MAPPA ha lavorato negli ultimi mesi all'eccezionale Jujutsu Kaisen, un anime tratto dall'omonimo manga di Gege Akutami pubblicato su Weekly Shonen Jump dal 2018 e ancora in corso. La prima stagione si è conclusa da pochi giorni e ha sancito l'arrivo nel panorama degli anime di un altro battle shonen ricco di carattere.

I fan non vedono l'ora che venga annunciata la seconda stagione di Jujutsu Kaisen per la quale potrebbe però volerci diverso tempo. Studio MAPPA, oltre i tanti progetti su altri anime, è infatti al lavoro sul film prequel Jujutsu Kaisen 0, dedicati ad eventi precedenti a quelli della storia di Yuji Itadori. Un appassionato ha deciso però di portarsi avanti e, usando le sue doti, ha presentato in rete una sua fan animation su alcuni eventi che accadranno più avanti.

Nel video in basso, che ha ottenuto quasi 100.000 like su Twitter oltre a decine di migliaia di ricondivisioni, si intravede innanzitutto l'attacco di Satoru Gojo, quel bagliore viola che ha distrutto la foresta della prova di Tokyo e Kyoto. Nella seconda parte si transita a uno degli altri eventi cardine della battaglia di Shibuya, che sarà sicuramente al centro di Jujutsu Kaisen stagione 2.

Durante l'incidente nel popolarissimo quartiere di Tokyo infatti tornerà Ryomen Sukuna che inizierà uno scontro con il vulcanico Jogo. Naturalmente l'apparizione di Sukuna sarà foriera di tecniche d'altissimo livello e tanta distruzione. Per vedere tutto ciò si dovrà attendere però qualche anno, ma intanto gli appassionati possono consolarsi col manga di Jujutsu Kaisen.