Jujutsu Kaisen: di che segno è Kento Nanami? Ecco un profilo zodiacale dello Stregone

Ultimamente l'analisi zodiacale dei personaggi di anime e manga sta riscuotendo particolare interesse all'interno delle community, e dopo aver analizzato Yuji Itadori, protagonista di Jujutsu Kaisen, è il turno di Kento Nanami, suo mentore che per approccio e metodi si trova all'opposto rispetto a Satoru Gojo.

Nato il 3 luglio 1990, Kento è del segno del Cancro, le cui caratteristiche sembrano rispecchiare alla perfezione i suoi atteggiamenti. Nanami appare infatti una persona distaccata, seria e a volte può intimidire i suoi interlocutori. Questo va in contrasto con la sua vera personalità, apprensiva, empatica e leale nei confronti delle persone a lui care. Il Cancro viene rappresentato nell'iconografia universale con un granchio, una scelta in cui si potrebbe leggere la volontà di rappresentare una parte esterna dura e resistente, che riveste un interno delicato e vulnerabile.

Essendo un segno d'acqua il Cancro condivide con gli altri dello stesso tipo la grande emotività e sensibilità, e ciò in Kento si rivede specialmente nel suo rapporto con Yuji. D'altro canto le persone di questo segno tendono ad essere lunatiche e volubili in base alla situazione, una reazione che nel caso di Nanami si nota quando è vicino a Satoru Gojo.

