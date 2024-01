Jujutsu Kaisen: il segreto della fortuna di Hakari è dovuta a un Vincolo, per una teoria

L'introduzione del personaggio di Kinji Hakari nell'anime di Jujutsu Kaisen è uno degli eventi più attesi da molti fan della serie. Dopo l'esplosivo finale della seconda stagione, l'arrivo dello "stregone più fortunato del mondo" potrebbe essere la ciliegina sulla torta per una terza stagione mozzafiato.

Kinji Hakari è uno degli studenti della Jujutsu High con il maggior potenziale. Ciò che lo distingue è la sua espansione del dominio. Idle Death Gamble è un dominio a tema pachinko nel quale si gioca d'azzardo. Qui potete scoprire il funzionamento del dominio di Hakari in Jujutsu Kaisen.

In breve, l'obiettivo principale di Hakari nel dominio è vincere un jackpot con una possibilità di successo su 239. In caso di vittoria, lo stregone entra in una sorta di "modalità immortale", in cui per 4 minuti e 11 secondi possiede Energia Maledetta illimitata. Questa finestra è la durata esatta della sigla di Private Pure Love Train, Admiring You.

Per attivare la suddetta tecnica Hakari deve compiere un gesto con la mano ed effettuare il segno di Benzaiten, quello di una dea buddista dell'Asia orientale. Si ritiene che Benzaiten, raffigurata come la dea dell'amore e della fortuna, sia una delle 7 divinità della fortuna. Questo si lega perfettamente col personaggio di Hakari, data la sua reputazione di stregone più fortunato.

Il numero sette è speciale data la storia ad esso associata. Si ritiene che sia un numero fortunato in numerose culture. La teoria è che Hakari abbia fatto un voto vincolante per quando vince il jackpot, cioè quando esce il 777, che gli consente di ottenere un bonus aggiuntivo di potere oltre a quello che riceve dall'Idle Death Gamble stesso.

Questa teoria è piuttosto complicata, ma in linea con la tecnica stessa di Hakari. Tuttavia, non si può trascurare il fatto che questo personaggio è uno degli stregoni più potenti della serie, e potrebbe essere in grado di raccogliere l'eredità di Gojo in Jujutsu Kaisen.