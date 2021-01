Jujutsu Kaisen e il segreto di Hanami: un fan decifra le parole dello spirito maledetto!

Nel settimo episodio di Jujutsu Kaisen, lo stregone Satoru Gojo si trova costretto ad affrontare uno spirito maledetto di alto livello, il manipolatore del fuoco Jogo. Lo scontro si conclude prematuramente a causo dell'intervento di un altro spirito, Hanami, che entra in scena subito dopo aver pronunciato una frase apparentemente indecifrabile.

Nella prima metà dell'episodio Gojo e Jogo si sfidano, con il primo perfettamente in controllo della situazione a causa del suo strabiliante potere. Nella seconda metà, subito dopo la sconfitta dello spirito, Geto e lo spirito maledetto Hanami discutono sul da farsi, e il primo pronuncia le parole "Se vuoi andare a salvarlo fa pure, anche non credo che quelli come voi provino reali emozioni".

La riposta dello spirito sembrava essere pronunciata in una lingua sconosciuta, ma in realtà è stata semplicemente registrata al contrario e un fan si è accorto dell'accaduto. Riproducendo il video all'inverso, è possibile ascoltare la reale risposta di Hanami, ovvero: "Certo che le possediamo, siamo dei veri esseri umani dopotutto". Questo spiega anche la successiva risposta di Geto, ovvero: "Come osa uno spirito maledetto pronunciare parole simili".

Si tratta di un piccolo easter egg che il fan ha colto grazie al doppiaggio inglese, e che sicuramente qualche spettatore o lettore avrà perso. In calce potete dare un'occhiata allo spezzone in questione.

Vi ricordiamo che Jujutsu Kaisen tornerà il 15 gennaio con la seconda parte di stagione, in cui sarà adattato l'arco narrativo dello scambio con la scuola gemellata di Kyoto. In attesa dell'uscita dell'episodio 14, potete dare un'occhiata alle nostre prime impressioni sull'anime.