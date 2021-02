Jujutsu Kaisen: il segreto della nuova micidiale abilità del protagonista

L'arco narrativo del Kyoto Goodwill Event di Jujutsu Kaisen ha finalmente raggiunto il suo apice con l'epico combattimento in tag team tra Yuji Itadori e Aoi Todo, che dopo un primo scontro si sono rivelati essere amici fraterni. A fare le spese di questa irriverente coppia è una potente Maledizione di grado speciale.

Dopo averlo etichettato come migliore amico per una ragione più che mai banale, Todo si è dimostrato un vero fratello per Yuji. Difatti, in seguito al loro incontro Aoi è stato cruciale nell'aiutare il protagonista dell'opera di Gege Akutami a raggiungere un nuovo livello con la sua energia maledetta.

Durante il confronto con la Maledizione Hanami, che nel frattempo aveva attaccato gli altri partecipanti, nell'episodio 20 di Jujutsu Kaisen, che dimostra ancora una volta le straordinarie doti d'animazione dello Studio MAPPA, Yuji ha sferrato la sua tecnica definitiva, il Lampo Nero.

A quanto pare questa abilità è una delle più micidiali che uno stregone possa usare, ma è anche una tecnica "casuale". A illustrare i segreti del Lampo Nero è Nanami Kento, detentore del record per usi consecutivi.



Il Black Flash è uno speciale attacco che amplifica notevolmente i colpi fisici, ma ciò avviene solamente quando lo stregone riesce ad applicare la sua energia maledetta entro un milionesimo di secondo dal momento in cui il colpo viene sferrato. Concatenare più colpi risulta molto complesso, ma non impossibile.

L'attacco pone lo stregone in un stato mentale d'onnipotenza, in una zona simile a quella in cui si trova un atleta. Usare l'energia maledetta, dunque, diviene quasi naturale. Yuji è un vero portento nell'utilizzare il Lampo Nero e in men che non si dica straccia il record di Nanami concatenando ben 5 colpi consecutivi.

Che ne pensate di questo attacco, riuscirà Yuji a perfezionarlo? In un'intervista, l'autore di Jujutsu Kaisen ha affermato che QUEL personaggio potrebbe morire. A quanto pare, tra due anni Jujutsu Kaisen potrebbe concludersi.