Jujutsu Kaisen, un servizio in Giappone: 'le vendite si avvicineranno a Demon Slayer'

Nelle scorse ore in Giappone è andato in onda un report dedicato a Jujutsu Kaisen, in particolare sulla crescita che il manga sta affrontando in termini di vendite dopo il debutto dell'anime. Durante il servizio sono state annunciate le aspettative per la serie che sembrano essere estremamente ambiziose.

Che Shueisha puntasse molto sull'anime di Jujutsu Kaisen non era poi una novità, basti pensare alla scelta di commissionare già 24 episodi per la prima stagione. Già prima del debutto dell'adattamento televisivo il manga stava riscuotendo un discreto successo, merito soprattutto di una storia avvincente.

Con l'avvio dell'anime le aspettative hanno iniziato ad essere ripagate e già a metà novembre le vendite del primo volume attestavano una crescita di 12 volte rispetto al mese di settembre. Numeri impressionati che, ad oggi, vedono ciascun volume del manga all'interno della top 20 dei tankobon attualmente più venduti. Alla luce di questi dati, UNN TV ha trasmesso un servizio in cui ha analizzato l'andamento delle vendite del fumetto di Gege Akutami paragonandolo al successo di Demon Slayer. Una frase, in particolare, è rimbalzata in rete e recita quanto segue: "Le vendite del manga di Jujutsu Kaisen dovrebbero essere prossime o vicine a quelle di Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer)".

Non ci resta che attendere dunque le prossime settimane per vedere se i dati ufficiali confermeranno le ipotesi del servizio. E voi, invece, vi aspettate un successo del genere da Jujutsu Kaisen? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.