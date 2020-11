Jujutsu Kaisen, il sesto episodio ci mostra il 'ritorno' di un personaggio

L'autunno 2020 è iniziato nel segno di Jujutsu Kaisen, l'anime tratto dall'omonimo manga di Gege Akutami serializzato in Giappone su Weekly Shōnen Jump, che sta riscuotendo sempre più successo nel mondo. E il sesto episodio della serie, l'ultimo uscito su Crunchyroll, continua ad appassionare gli spettatori con un bel colpo di scena.

In realtà, dobbiamo dire che c'era d'aspettarselo, sia per come era terminato l'episodio precedente, che ci faceva già capire che "non sarebbe finita lì" per il personaggio, sia perché beh, stiamo pur sempre parlando del protagonista della serie.

Ad ogni modo, l'episodio 1x06 Dopo la Pioggia, ci ha rivelato che Yuji Itadori in realtà non è ancora del tutto spacciato, ma ha ancora una possibilità di tornare in vita.

Dopo che Sukuna gli ha strappato il cuore, questi è finito all'interno del dominio innato della Maledizione. Qui i due stringeranno un accordo che permetterà al ragazzo di tornare in vita, a condizione che, quando richiesto da Sukuna, per la durata di un minuto Itadori lasciasse il controllo del proprio corpo alla Maledizione (inoltre, al suo risveglio, Itadori non avrebbe servato ricordo del patto).

Vista la reticenza di Itadori nell'accettare, Sukuna promette anche di non ferire o uccidere in quel lasso di tempo, credendo di avere così garantito il sì da parte del ragazzo. Tuttavia, Itadori si mostra ancora contrario, e la Maledizione propone di giocarsela con una sfida. È sufficiente dire che è bastato meno di un secondo a Sukuna per battere il suo "recipiente", attivando di fatto il patto.

Così, Itadori torna di nuovo tra i vivi, con un certo stupore dei presenti al suo risveglio (Gojo, Ichiji e Ieiri), e inizia il suo allenamento privato con Gojo, che lo riempie di film da vedere per poter imparare a padroneggiare l'energia maledetta (per l'occasione non mancherà un buffo easter egg di Donald Trump).

Intanto, viene deciso che il "ritorno" di Itadori dovrà essere tenuto segreto almeno fino all'incontro di scambio con la scuola di Kyoto, a cui parteciperà anche lui.

Attendiamo allora il prossimo episodio di Jujustsu Kaisen per vedere come proseguirà l'addestramento di Itadori, e quale sarà la reazione dei suoi compagni quando scopriranno che il loro amico è ancora vivo.