Jujutsu Kaisen: primo sguardo all'edizione home video della prima stagione dell'anime

La storia di Yuji Itadori e compagni, raccontata da Gege Akutami in Jujutsu Kaisen ha raggiunto un’enorme popolarità in tutto il mondo, consolidata dall’anime e dal film prequel ad opera dello studio MAPPA. Anche in Italia la serie gode di molta popolarità, e presto i fan italiani potranno mettere mano sul primo cofanetto dell’anime.

Distribuita nel nostro paese da Dynit, la serie animata di Jujutsu Kaisen arriverà in due box da collezione, con diversi extra compresi. Nell’immagine promozionale, disponibile in fondo alla pagina, la casa di distribuzione ha infatti presentato il primo dei due cofanetti, mostrando la speciale cover dove spiccano Yuji e Sukuna, il Re Demone, e molte aggiunte che colpiranno sicuramente gli appassionati.

Nel primo cofanetto, in uscita il 31 maggio 2023, sono contenuti tre dischi che racchiudono i primi 13 episodi della serie, un booklet con diverse illustrazioni all’interno, degli sticker di cui però non è stato mostrato molto, e un poster dedicato ad una delle prime key visual ufficiali condivise da MAPPA per l’arrivo dell’anime, dedicato ai protagonisti, dove appare anche Satoru Gojo.

Il cofanetto sarà disponibile in due versioni, Blu-ray, venduto al prezzo di 54,99 euro, e DVD a 48,99 euro. Non è ancora stata annunciata la data d’uscita del secondo box, dove saranno racchiusi gli episodi dal 13 al 24. Fateci sapere se acquisterete il cofanetto nei commenti. Prima di salutarci, ricordiamo che Gege Akutami sembra aver anticipato il ritorno di un vecchio compagno nel manga, e vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di Jujutsu Kaisen.