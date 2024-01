Jujutsu Kaisen, Shoko Ieiri può davvero salvare QUELLO Stregone?

Il manga di Jujutsu Kaisen è più coinvolgente che mai: la Saga Finale ha catapultato il protagonista, Yuji Itadori, in una lotta epocale. Per fortuna, Yuji non sarà solo, poiché al suo fianco ci sarà anche un potente alleato. D'altro canto, uno stregone creduto morto ormai da diversi capitoli potrebbe tornare in vita attraverso l'aiuto di Shoko Ieiri.

Nessuno si sarebbe aspettato che Satoru Gojo, considerato il più forte degli stregoni, avrebbe trovato la morte in uno confronto contro Ryomen Sukuna, il Re delle Maledizioni, ma così infine è stato. È ormai dal capitolo 236 di Jujutsu Kaisen che l'insegnante non fa più il suo ritorno nella serie, ma per molti sembra altamente improbabile che il personaggio possa morire definitivamente: è qui che entra in gioco Shoko.

Ma in che modo Shoko potrebbe essere d'aiuto? Nell'ultimo capitolo del manga di Jujutsu Kaisen, scopriamo che il corpo martoriato e diviso in due di Gojo è stato portato da Ui Ui, il talentuoso fratellino di Mei Mei, con il teletrasporto. Anche se Sukuna dubita dell'efficienza di Shoko, gli eventi suggeriscono che quest'ultima abbia un asso nella manica che potrebbe essere abbastanza potente da guarire Gojo.

Per quanto riguarda l'insegnante della Jujutsu Tech, è stato visto entrare in un limbo, a cavallo fra la vita e la morte, in cui è persino riuscito a incontrare il suo amico di vecchia data, Suguru Geto. Il destino di Gojo è ancora incerto, esattamente come quello dei suoi studenti. C'è chi crede che Yuji morirà in Jujutsu Kaisen, vista la sua impotenza di fronte ad un colosso come Sukuna, ma l'essere affiancato da Yuta Okkotsu lo aiuterà sicuramente a combattere a testa alta.