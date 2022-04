Jujutsu Kaisen: Shonen Jump dedica un video al volume 19 e ai 4 anni della serie

Il 5 marzo 2018 iniziava la storia di Yuji Itadori, un ragazzo che si trova a dover fare i conti con demoni, maledizioni, energie misteriose e con il mondo degli Stregoni. Oggi la serie è uno degli shonen più seguiti, e in occasione dell’uscita del nuovo volume e dei 4 anni di pubblicazione è stato diffuso un video speciale.

Prima di concentrarsi sul personaggio di Yuta Okkotsu e sul suo percorso all’interno del devastante e pericoloso Culling Game, l’autore Gege Akutami ha mostrato l’esperienza di Yuji e Megumi nel sanguinoso torneo organizzato da Kenjaku. Queste disavventure vengono raccontate nel volume 19 della serie, uscito il 4 aprile 2022 in Giappone, e che Shonen Jump ha voluto celebrare col video riportato in cima alla pagina, dove vengono mostrati rapidamente i protagonisti e i loro rispettivi avversari: Hiroshi Higuruma e Reggie Star.

Il video è dedicato anche al quarto anniversario dell’inizio della serie, per quanto nel 2017 Akutami fosse già arrivato sulle pagine di Weekly Shonen Jump con Tokyo Metropolitan Curse Technical School, che sarebbe diventato in futuro Jujutsu Kaisen 0, prequel che racconta il primo anno alla Jujutsu High di Yuta Okkotsu, e che è stato adattato in un lungometraggio animato di successo.