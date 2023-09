Jujutsu Kaisen, la sigla è ricca di spoiler: svelato l'orribile destino di Nobara!

Jujutsu Kaisen Stagione 2 ha ufficialmente dato il via all'arco dell'incidente di Shibuya con il nuovo episodio dell'anime e la nuova sequenza del tema di apertura della serie ha lasciato cadere un inquietante easter egg per Nobara Kugisaki nell'arco.

L'arco narrativo dell'incidente di Shibuya era uno degli archi narrativi più attesi dell'anime di Jujutsu Kaisen proprio poiché succedono così tante cose da cambiare la traiettoria del manga di Gege Akutami da quel momento in poi. In effetti, gli ultimi capitoli del manga ne risentono ancora l'impatto.

La stagione 2 di Jujutsu Kaisen ha dato il via all'attesissimo arco narrativo con il nuovo episodio dell'anime, e i fan sono già preoccupati per tutta la morte e la distruzione che si stanno dirigendo verso Yuji Itadori e gli altri.

Uno dei personaggi destinati ad un orribile evento è Nobara Kugisaki e la nuova sigla di apertura della stagione presenta un'anticipazione piuttosto inquietante su ciò che le accadrà a breve. Ma per fortuna è piuttosto misterioso il tipo di destino a cui potrebbe alludere l'apertura per Nobara.

Un'immagine della nuova opening della seconda stagione di Jujutsu Kaisen vede Nobara che si copre l'occhio sinistro mentre un cerchio di sedie si forma attorno a lei. Anche se potrebbe essere interpretato come un'immagine speciale per l'anime, in realtà sta anticipando un momento piuttosto importante per Nobara durante l'episodio.

Questo in realtà allude all'ultima volta che vediamo Nobara in azione durante la stessa storia del manga Jujutsu Kaisen poiché il suo destino è ancora in bilico. Dopo essere stata toccata da Mahito proprio sul suo occhio sinistro, correva il pericolo di essere trasformata dalla sua tecnica di Trasfigurazione inattiva.

Decidendo di uscire alle sue condizioni, Nobara si toglie la vita. Ma c'è una possibilità che sia stata salvata da questo e non abbia perso la vita , ma è una delle domande a cui il manga deve ancora rispondere, visto che lo stesso creatore della serie Gege Akutami non ha chiaro il suo destino.