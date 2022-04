Jujutsu Kaisen: il simpatico riferimento a Hunter x Hunter che forse non avete visto

Il mangaka Gege Akutami, autore della popolare serie Jujutsu Kaisen, non ha mai nascosto la sua grande passione per grande passione per Hunter x Hunter, uno degli shonen più apprezzati degli ultimi 20 anni, e la community continua a trovare nella storia di Yuji Itadori riferimenti nascosti all’opera del maestro Yoshihiro Togashi.

Sono diversi gli easter egg inseriti da Akutami nella sua serie, e per quanto le due serie possano apparire differenti soprattutto per il contesto in cui avviene la crescita del protagonista, scolastico per Yuji ed esplorativo e più incentrato sull’avventura per Gon, l’ispirazione ad Hunter x Hunter traspare anche nella realizzazione di alcune scene.

In particolare l’utente @AIIVibeAnime ha messo a confronto uno dei primi incontri di Gon e Killua con Netero, presidente dell’associazione Hunter e probabilmente il migliore e più potente a portare tale titolo, e l’incontro tra Satoru Gojo e Yoshinobu Gakuganji, preside della Jujutsu High.

Soffermandosi sul frame in cui Killua prova a colpire Netero, si nota un palese parallelismo soprattutto per quanto riguarda il design di Killua e Satoru, per i capelli bianchi, e ovviamente l’incredibile somiglianza tra i due anziani. Avevate notato questo riferimento nascosto in Jujutsu Kaisen? Diteci cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto.